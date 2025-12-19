Doe zaterdag mee aan de Winterwandeling van Stichting Reumactief in Sellingen

SELLINGEN – Op zaterdag 20 december 2025 vindt de vierde wandeling, onderdeel van het ”ReumActief Vierseizoenen Wandelcircuit” plaats in Sellingen.

U kunt zich nog inschrijven voor deze wandeling. De wandeling is voor een ieder toegankelijk. Ook voor mensen met fysieke aandoeningen of verstandelijke beperkingen zijn de kortere routes goed te doen. Uw trouwe viervoeter is, mits aangelijnd, van harte welkom.

De verschillende tijden waar tussen gestart kan worden zijn:

3 Km. Starttijd: 11.00- 12.00 uur

5 Km. Starttijd: 10.00- 11.30 uur

10 Km. Starttijd: 09.30- 11.00 uur

15 Km. Starttijd: 09.00- 10.30 uur

Vanaf 09.00 uur kunt u zich voor uw vertrek melden in het clubhuis van de IJsvereniging De Poststruiken, Poststruikenweg 9551 VA Sellingen. Daar is ook de na-inschrijving. Na afloop moet u zich weer afmelden (uiterlijk 14.30 uur) en uw stempelkaart en consumptiebonnetje in ontvangst te nemen.

Voor de deelnemers aan de 10 en 15 km, na respectievelijk 6 en 8 km, is er een verzorgingspost bij Natuurbegraafplaats Laude, Ruiten A Kanaal Oost IV in Sellingen. Daar kan ook gebruik worden gemaakt van het toilet en is gratis warme chocomelk, thee of koffie verkrijgbaar.

Marijke Wierbos

De wandelingen in 2025 vinden op verschillende locaties plaats. Indien u aan drie van deze wandelingen deelneemt, ontvangt u een leuk presentje, dat wordt uitgereikt vanaf de eerste wandeling in 2026.

De routes van de 3, 5, 10 en 15 km worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. De deelnemers aan de 3 km blijven op paden die geschikt zijn voor rolstoelen en rollators. Bij de 3 km is er een begeleider toegestaan. Na afloop ontvangt u een gratis consumptie en kinderen worden na afloop getrakteerd op ranja.

Start- & Finishplaats

Afstanden & Starttijden

De wandeling is opgedeeld in 4 afstanden en start op verschillende tijden:

3 Km. Starttijd: 11:00-12.00 uur

5 Km. Starttijd: 10:00-11.30 uur

10 Km Starttijd: 09:30-11.00 uur

15 Km Starttijd: 09:00-10.30 uur

Fysiotherapie MSK Winterwandeling in Sellingen.

De verschillende tijden waar tussen gestart kan worden zijn:

3 Km. Starttijd: 11.00- 12.00 uur 5 Km. Starttijd: 10.00- 11.30 uur

10 Km. Starttijd: 09.30- 11.00 uur 15 Km. Starttijd: 09.00- 10.30 uur

Vanaf 09.00 uur kunt u zich voor uw vertrek melden in het clubhuis van de

IJsvereniging. Daar is ook de na-inschrijving. Wij verzoeken u persoonlijk en niet in

groepsverband te melden.

Na afloop vragen wij u zich weer af te melden (uiterlijk 14.30 uur) en uw stempelkaart

en consumptiebonnetje in ontvangst te nemen. Mocht u er niet in slagen tijdig terug te zijn,

wilt u dat dan doorgeven aan onderstaand calamiteitennummer?

Voor de Lentewandeling in Vlagtwedde op 21 maart 2026, de eerste wandeling in het circuit in

2026, kunt u zich vanaf 1 februari weer aanmelden en betalen via

www.reumactief.info/wandeling

Deelnemers, die in 2025 aan drie van de vier wandelingen hebben deelgenomen, kunnen

vanaf de Lentewandeling hun herinnering in ontvangst nemen.

Tijdens de wandeling dient u zo veel mogelijk gebruik te maken van voet- en fietspaden. Bij het

ontbreken van deze paden loopt u met maximaal 2 personen naast elkaar aan de linkerkant van

de openbare weg. De routes zijn aangegeven d.m.v. witte pijlen aan de linkerkant van de weg.

Bij het splitsen van de routes staan tevens de afstanden erbij. Bij het ontbreken van pijlen, blijft

u de weg vervolgen.

Door weersomstandigheden kunnen de pijlen niet zichtbaar zijn. Geadviseerd wordt daarom de

Routebeschrijving mee te nemen.

Voor de deelnemers aan de 10 en 15 km, na respectievelijk 6 en 8 km, is er een verzorgingspost

bij Natuurbegraafplaats Laude, Ruiten A Kanaal Oost IV in Sellingen. Daar kan ook gebruik

worden gemaakt van het toilet en is gratis warme chocomelk, thee of koffie verkrijgbaar.

Deelname is voor eigen risico en verantwoording! Bij calamiteiten bel naar: 06-25312009