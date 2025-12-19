Foto’s van Wintergoud Groningen

GRONINGEN – Tot en met 4 januari is de binnenstad van Groningen omgetoverd tot een fonkelend decor van Wintergoud, hét winterevenement boordevol activiteiten.
Er is een ijsbaan, een reuzenrad en ook de grote kerstbal is weer terug op de Grote Markt. Langs de Hoge en Lage der A wordt dit weekend weer WinterWelvaart (met tientallen historische schepen en tal van activiteiten) georganiseerd. In het hele centrum, van de Hoge der A tot aan de Grote Markt, wordt een grote kerstmarkt gehouden. Klik HIER voor het programma.
Foto’s: Jan Doornkamp