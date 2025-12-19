Foto’s van Wintergoud Groningen

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 19 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST REGEN | MEEST DROOG WEEKEND

De eerste fase van de dag is vandaag bewolkt en regenachtig, want een front trekt maar langzaam door naar het oosten. Koud is het niet want het is zo’n 10 graden, bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. Zelfs vanmiddag is eerst nog kans op een drup motregen maar het wordt snel droog en later in de middag en vanavond komen er ook opklaringen bij. Ook vanmiddag is het ongeveer 10 graden, vanavond daalt het tot 6 graden.

Vannacht gaat dat verder naar 2 tot 4 graden en dan is het vrij helder, maar door de zwakke wind is er kans op mist. Morgen is er eerst nog een beetje zon maar het raakt toch snel bewolkt en in de namiddag en morgenavond is er kans op een klein beetje regen. Zwakke tot matige zuidóóstenwind morgen, maximum morgen ca. 8 graden.

Zondag is er een matige wind en dan is het droog met af en toe zon en een middagtemperatuur rond 9 graden. Ná het weekend draait de wind naar het oosten en per dag wordt het dan kouder: Vanaf de kerst is er nachtvorst en overdag is het dan iets boven nul met een enkele winterse bui.