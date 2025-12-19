Gewonde bij aanrijding Nieuw-Weerdinge

NIEUW-WEERDINGE – Vannacht is aan het Weerdingerkanaal NZ een auto tegen een geparkeerde auto en een lantaarnpaal gebotst.
Het ongeluk gebeurde iets na middernacht. Van de twee inzittenden is één zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Mogelijk ging aan de botsing een verkeersruzie bij een tankstation aan de Hondsrugweg in Emmen vooraf. Vanaf daar zouden meerdere auto’s richting Nieuw-Weerdinge zijn gereden, meldt RTV Drenthe.
De weg, die bezaaid lag met brokstukken, is enkele uren afgesloten geweest.