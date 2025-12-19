Het Cultuurfonds Groningen investeert 86.500 euro in 12 cultuurprojecten in Groningen

GRONINGEN – Het Cultuurfonds Groningen heeft in het vierde kwartaal van 2025 voor € 86.500 geïnvesteerd in 12 cultuurprojecten in de provincie Groningen. Hieronder lichten we enkele projecten toe die kunnen rekenen op een bijdrage in het vierde kwartaal van 2025.

Street Art Event Winschoten

Stichting Kladmuur ontvangt € 10.000 voor het Street Art Event. Het Street Art Event wil de onderbelichte graffiti- en street art geschiedenis van Winschoten uit de jaren ‘80 presenteren in hedendaagse, publieke context en publieksactiviteiten. Winschoten kende een opvallend actieve en kwalitatief sterke graffiti scene, die niet alleen lokaal betekenisvol was, maar ook erkenning kreeg vanuit landelijke netwerken. Verschillende generaties street artists gaan in september 2026 het werk creëren o.a. in het centrum van Winschoten en het bedrijventerrein De Rensel.

Kruiden en Kloostermoppen

Stichting St. Bernardushof ontvangt € 4.500 voor het educatieproject Kruiden en Kloostermoppen. In Aduard wil het kloostermuseum de tuin inhoudelijk bij het museum betrekken door het verhaal van de kloostermoppen te vertellen en aandacht te vragen voor de kruidentuin. Kinderen krijgen de gelegenheid kloostermoppen te bakken en kruiden voor de thee te plukken. De steenoven die al een tijd niet meer wordt gebruikt wordt in ere hersteld. In maart 2026 start de bouw en het educatieproject.

Festival Het Grote Gebeuren

Stichting Noordwoord ontvangt € 5.000 voor het organiseren van een scholiereneditie. Het Grote Gebeuren is een jaarlijks terugkerend literatuurfestival in het Forum in Groningen. Voor dit festival is een scholiereneditie ontwikkeld, bedoelt voor jongeren van de bovenbouw HAVO/VWO. Het doel is jongeren te leren ervaren hoe rijk en divers literatuur kan zijn – van romans tot literaire games en digitale kunstvormen. Het programma bevat voordrachten, debatten, ontmoetingen met auteurs, interactieve onderdelen en een Literaire Game Hall. Het festival vindt plaats op 19 februari 2026.

Cultuurfonds Groningen

Het Cultuurfonds Groningen behandelt het hele jaar door aanvragen voor verschillende cultuur- en natuurprojecten in Groningen. Zo blijven inspirerende initiatieven in de regio zich ontwikkelen. De criteria waar een aanvraag aan moet voldoen, zijn te vinden op de website van het Cultuurfonds.

Over het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 50 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar meer dan 5.000 projecten en personen door heel Nederland, in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname. Dat doen we met de financiële bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij, van donateurs, uit nalatenschappen en samen met onze partners.

Verenigingen, stichtingen, culturele instellingen, natuurorganisaties en individuele kunstenaars kunnen een bijdrage aanvragen voor hun project. Het Cultuurfonds investeert ook op eigen initiatief in cultuur en natuur én geeft prijzen en studiebeurzen.

Het Cultuurfonds Groningen is één van de twaalf provinciale afdelingen. www.cultuurfonds.nl

www.cultuurfonds.nl

Bron: Cultuurfonds Groningen