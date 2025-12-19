Kerst wordt pas echt warm als iedereen mee kan doen: Uit met Autisme maakt vrije tijd haalbaar voor prikkelgevoelige bezoekers

MUNTENDAM – December is de maand van samen zijn. Maar voor veel mensen met autisme of prikkelgevoeligheid is “even gezellig eropuit” niet vanzelfsprekend. Drukte, onverwachte prikkels en onduidelijke situaties kunnen een uitje veranderen in overleven. Stichting Uit met Autisme laat zien dat het ook anders kan: met heldere prikkel-informatie, ervaringsdeskundige reviews en prikkelarme momenten, zodat mensen zélf kunnen kiezen wat past.

Wat in juni 2023 begon met het delen van prikkelarme reviews via een persoonlijke blog, groeide in korte tijd uit tot een onafhankelijk platform en uiteindelijk tot de stichting (opgericht op 16 juli 2024). De behoefte bleek groot: eind 2024 stonden 298 locaties online en bereikte het platform 7.720 unieke bezoekers en 21.100 pageviews. In 2025 werd opnieuw een mijlpaal bereikt: op 30 november 2025 werd al meer dan het dubbele aantal pageviews van heel 2024 gehaald.

Duidelijkheid geeft autonomie

Een belangrijk keerpunt in 2025 was de vernieuwing van de prikkel-informatie (3 februari 2025). Bezoekers krijgen sindsdien sneller inzicht met 7 prikkelcategorieën (zoals geluid, licht en nabijheid van mensen) en duidelijke kleurcodes. Dat lijkt klein, maar het effect is groot: wie prikkelgevoelig is, kan vooraf beter inschatten of iets haalbaar is—en zo met meer rust keuzes maken.

Prikkelarme momenten: ruimte om te genieten

In 2025 kwamen er ook meer prikkelarme ervaringen in samenwerking met locaties. Tijdens Neurodiversity Pride Week (10–17 juni 2025) vonden de eerste prikkelarme evenementen plaats. Niet als “speciale behandeling”, maar als een manier om vrije tijd toegankelijk te maken voor mensen die anders thuisblijven. Juist in de wintermaanden—wanneer veel mensen zoeken naar warmte en verbinding—kan zo’n rustige openstelling het verschil maken.

Waardering vanuit het publiek

De eerste Uit met Autisme Awards (publieksstemming van 2 april t/m 10 juni 2025, uitreiking 15–16 juni 2025) lieten zien dat bezoekers autismevriendelijkheid herkennen en waarderen. Het benadrukt een positieve beweging: steeds meer locaties willen niet alleen gastvrij zijn, maar ook voorspelbaar, prikkelbewust en praktisch toegankelijk.

Kerstboodschap van Uit met Autisme

Kerst draait om warme momenten. En warm wordt het pas echt als iedereen kan aansluiten—ook wie sneller overprikkeld raakt. Soms is het grootste cadeau: vooraf weten waar je aan toe bent. Een plek waar je niet hoeft uit te leggen waarom je rust nodig hebt. Waar “meedoen” niet begint bij drempels, maar bij welkom.

Meedoen of steunen

Schrijf een review en help anderen kiezen wat wél werkt. Meld je aan voor het testpanel. Ben je een locatie? Werk met prikkel-informatie, prikkelarme momenten en scholing om toegankelijker te worden.

Vooruitblik 2026

Uit met Autisme verwacht in 2026 de 500e locatie te publiceren en viert die mijlpaal samen met bezoekers. Daarnaast komen er meer prikkelarme openstellingen (volgende op 16 februari 2026 bij Reptielenhuis De Aarde in Breda), wordt scholing uitgebreid naar andere sectoren en groeit de stichting door in Duitsland en België, onder meer rond gelijke toegang en voorbereidingen voor hotels/vakantieverblijven.

Over Stichting Uit met Autisme

Stichting Uit met Autisme helpt mensen met autisme en prikkelgevoeligheid om zelfstandiger en met meer rust vrije tijd te beleven. Dat gebeurt via ervaringsdeskundige reviews, prikkel-informatie, prikkelarme initiatieven en samenwerkingen met locaties en sectorpartners.

Bron: Stichting Uit met Autisme/ Romano Sandee