Oliebollenactie van de Protestantse Gemeente Bellingwolde

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde

BELLINGWOLDE – Op 31 december organiseert de Protestantse Gemeente Bellingwolde opnieuw de traditionele oliebollenactie ten bate van de Magnuskerk.

Ook dit jaar worden de oliebollen vers gebakken door ervaren vrijwilligers, zodat iedereen kan genieten van heerlijke, ambachtelijke kwaliteit tijdens de jaarwisseling.

De opbrengst van de actie komt volledig ten goede aan het onderhoud en de instandhouding van de historische Magnuskerk, een belangrijk monument in het hart van Bellingwolde.

Bestellen

Bestellingen kunnen tot en met 30 december worden doorgegeven via: oliebollen@pkn-bellingwolde.nl

Bron: Bert Venema

