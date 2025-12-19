Ook tijdens de Kerstvakantie is er weer van alles te beleven in De Klinker

WINSCHOTEN – Ook tijdens de Kerstvakantie is er weer vanalles te beleven in De Klinker. Zo staan er diverse voorstellingen en films op het programma en zijn er diverse leuke workshops voor kinderen tijdens de Cultuur Expeditieweek.
Erwin de Vries & De Zunderlingen – Klinkende Kerst (dinsdag 23 december)
Noem het een kerstrevue of spektakel: deze avond brengt je gegarandeerd in kerststemming. Zanger Erwin de Vries en De Zunderlingen brengen herkenbare Groninger liedjes, van geestig tot ontroerend, terwijl de danseressen van Charlie Productions zorgen voor een wervelende show vol humor, emotie en kerstsfeer – allesbehalve een standaard kerst!
Het Zwanenmeer (maandag 29 december)
Het International European Ballet brengt rond de feestdagen het wereldberoemde ‘Zwanenmeer’ van Tsjaikovski. Het klassieke verhaal van prins Siegfried en prinses Odette komt tot leven met sierlijke Witte Zwanen, verleidelijke Zwarte Zwanen, prachtige decors en kostuums. Een magische ervaring vol liefde, drama en betoverende dans – voor zowel balletfans als nieuwkomers.
Wintersprookje (vrijdag 2 januari)
‘Wintersprookje’ is een hartverwarmende familiemusical vol zwaardgevechten, wilde beren, jaloerse koningen en romantische liefdes. Met spetterende livemuziek, aanstekelijke liedjes en een nieuwe cast is dit tijdloze, magische verhaal een feestje voor jong en oud.
Films in De Klinker
Op het grote scherm staan onder andere de films Wicked: For Good, Eleanor the Great en Kerst met de PAW Patrol. Wicked: For Good neemt het publiek mee in een magisch en meeslepend avontuur vol muziek en emoties. Eleanor the Great vertelt een warm en grappig verhaal over vriendschap en doorzettingsvermogen. Voor de jongste bezoekers is er Kerst met de PAW Patrol, een vrolijk kerstavontuur vol teamwork en plezier.
Ontdek de Cultuur Expeditieweek in de Kerstvakantie
Na twee succesvolle edities organiseert De Klinker in de kerstvakantie opnieuw de Cultuur Expeditieweek – dit jaar met een nog uitgebreider programma! Van 19 december tot en met 4 januari kunnen kinderen van 0 t/m 12 jaar genieten van voorstellingen, kinderfilms en creatieve, muzikale, theatrale en sportieve workshops. Ook voor het hele gezin zijn er prachtige familievoorstellingen en films, inclusief opties om samen met je (klein)kind workshops te volgen. De Cultuur Expeditieweek biedt laagdrempelig plezier en de kans nieuwe talenten te ontdekken. Bekijk het volledige workshopaanbod via indeklinker.nl.
Bron: Esther Bulder