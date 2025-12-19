Opname kerkdienst vanuit de protestantse gemeente Sellingen te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 21 december zenden we, vanuit het gebouw de Sprankel, een opname van zondag 14 december van de protestante gemeente van Sellingen uit.
Voorganger: Ds. Otter
Schriftlezing: Mattheüs 5 vers 18-25
Thema: “Redder van de wereld”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 21 december uitgezonden en maandagavond 22 december om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Bron: Gert Wubs