Politie zoekt getuigen brandstichting Groningen

GRONINGEN – Weet jij wie deze man is die op donderdag 18 december rond 02:40 uur brand heeft gesticht in een container op de kruising van de Rode Weeshuisstraat en de Stalstraat in Groningen? Neem dan zo spoedig contact op met de politie via 0800-6070.

De politie en de brandweer zijn kort na de brandstichting gealarmeerd. Niemand raakte gewond. De brand sloeg gelukkig niet over naar het nabijgelegen pand. Wel was er sprake van schade aan de container en het pand.

Vlammen in de container

Op beelden is te zien dat de verdachte doelbewust vanuit de Stalstraat naar de container loopt, op de hoek met de Rode Weeshuisstraat. Hij is daar iets langer dan een minuut bezig en vervolgens zijn er in de container vlammen te zien. Het vuur laait op, terwijl de man dan al is weggelopen in de richting van de Oude Ebbingestraat.

Onderzoek naar toedracht

De politie is begonnen met een onderzoek naar de brandstichting. We willen weten wat de reden voor de brandstichting is geweest. We tonen beelden van de verdachte in de hoop dat iemand hem herkent en die informatie met ons wil delen.

Extra aandacht voor brandstichting

Deze brand vond plaats in de binnenstad van Groningen. De afgelopen weken zijn er nog twee vuil- danwel containerbranden zijn geweest in het centrum van de stad. De gevaarsetting in het dichtbebouwde centrum is extra groot. Ook zorgen zulke incidenten voor een flinke impact op het veiligheidsgevoel van omwonenden.

Heb je info? Laat het weten!

Weet je wie de verdachte van de brandstichting in de Rode Weeshuisstraat is? Heb je andere tips en/of informatie die kunnen helpen in het politieonderzoek? Of heb je iemand horen praten over een brandstichting in de binnenstad? Laat het de politie weten. Bel de politie op 0800-6070 of deel je informatie anoniem via 0800-7000. Wees ook alert op verdachte personen, die zich vreemd gedragen op opvallende en afgelegen plekken. Bel dan de politie op 0900-8844 of via 112 bij een acute situatie.

Bron: Politie Groningen