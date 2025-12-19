Rondje Roege Baarg, hardlopen en wandelen over grotendeels onverhard terrein door de Westerwoldse natuur

ONSTWEDDE – Hardlopers en wandelaars die wel houden van een mooie loop door de Westerwoldse natuur, komen op zaterdag 31 januari goed aan hun trekken in Onstwedde. Want dan is er Rondje Roege Baarg, een wandeltocht en crossloop over vier afstanden door mooi Westerwolde. De organisatie is in handen van Hardloopclub (HLC) Onstwedde en stichting Wandelen in Westerwolde.
De deelnemers wandelen en lopen hard over grotendeels onverhard terrein door mooi Westerwolde, onder meer Ter Wupping, Veele en Wessinghuizen. De hardlopers hebben keuze uit vier afstanden: ruim 6, 11, 18 of 22 kilometer. Wandelaars lopen 10 kilometer. Alle afstanden zijn bepijld. Honden mogen niet mee. Er zijn onderweg één of meerdere verzorgingsposten, afhankelijk van de afstand. Ook is er na afloop voor alle deelnemers wat te eten en te drinken, onder meer snert van Uw Slager Hemmen in Onstwedde. Voor de hardlopers is er handmatige tijdwaarneming, de uitslagen zijn na afloop te vinden op www.uitslagen.nl.
Start en finish van Rondje Roege Baarg zijn bij sporthal De Bast aan de Boslaan 18 in Onstwedde. Meedoen kost tien euro. Hardlopers kunnen zich tot en met 27 januari inschrijven via inschrijven.nl. Er is voor hardlopers geen na-inschrijving op de dag van de loop. Wandelaars kunnen zich tot en met 31 januari aanmelden via wandeleninwesterwolde.nl of bij de start in De Bast. De hardlopers gaan om exact 11.00 uur van start, de wandelaars kunnen tussen 10.30 en 11.30 uur vertrekken. Deelname en het achterlaten van spullen in de kleedkamers van De Bast is op eigen risico. Rondje Roege Baarg 2026 wordt gesponsord door slagerij Hemmen, bakkerij Meinds, Poiesz supermarkt Onstwedde, Ten Have Tekst en Beeldend Media.
Kijk voor meer informatie over HLC Onstwedde op www.hardloopclub-onstwedde.nl en voor meer informatie over Wandelen in Westerwolde op wandeleninwesterwolde.nl.
Bron: Ten Have Tekst