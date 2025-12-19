RTV Noord introduceert, samen met Huis voor de Sport Groningen en Gezond Groningen, de Beweegplaat

GRONINGEN – RTV Noord introduceert in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen, GGD Groningen, Gezond Groningen en de tien Groningse gemeentes de ‘Beweegplaat’. Een nieuw, muzikaal initiatief om inwoners van de provincie op een laagdrempelige manier in beweging te krijgen. De Beweegplaat is de opmaat naar een bredere samenwerking in 2026, ten behoeve van de vitaliteit en gezondheid van alle Groningers.
De eerste Beweegplaat is Disco Inferno van The Trammps. Op 23 december wordt de Beweegplaat geïntroduceerd op RTV Noord. Tijdens de uitzending van de plaat worden alle Groningers uitgenodigd om thuis mee te dansen en te bewegen.
Femke de Walle, radio-dj van De Ochtend Door maakte op 10 december in Veendam al een enthousiaste start tijdens de opname van de eerste Beweegplaat: “Omdat ik zelf veel beweeg en weet wat het met je doet, ben ik heel blij dat we met dit initiatief in ‘De Ochtend Door’ mensen in beweging kunnen brengen. De energie tijdens de opname was al fantastisch en ik hoop dat die straks via de radio door heel Groningen te voelen is.”
Beweegmomenten
De Beweegplaat maakt deel uit van een gezamenlijke ambitie van RTV Noord, Huis voor de Sport Groningen, GGD Groningen en Gezond Groningen om de gezondheid van inwoners te verbeteren en beweging leuk, toegankelijk en zichtbaar te maken. Met de Beweegplaat moedigen we inwoners op een laagdrempelige en plezierige manier aan om vaker korte beweegmomenten in hun dag te verwerken. Juist die kleine momenten van beweging kunnen merkbaar bijdragen aan zowel de fysieke als mentale gezondheid. Door beweging te koppelen aan muziek en een herkenbaar, vrolijk moment op RTV Noord, wordt het eenvoudiger én leuker om mee te doen.
Bredere samenwerking in 2026
De Beweegplaat is bovendien een eerste stap richting een bredere samenwerking die in 2026 van start zal gaan onder de noemer: Groningen Beweegt Samen. Een project dat tot stand is gekomen met RTV Noord, Huis voor de Sport Groningen, GGD Groningen en Gezond Groningen, de tien Groningse gemeentes en Menzis om gezamenlijk de provincie in beweging te krijgen.
Doe mee!
We nemen de komende tijd Beweegplaten op door de hele provincie. Houd daarom rtvnoord.nl/groningenbeweegtsamen in de gaten om te weten wanneer we samen bewegen bij jou in de buurt. Kom en doe mee!
Bron: RTV Noord