Sfeervolle Tanger Trekker Lichtjestocht bracht kerstgevoel naar Westerwolde

ALTEVEER, HOLTE, ONSTWEDDE – Vrijdagavond trok de Tanger Trekker Lichtjestocht weer door Alteveer, Holte en Onstwedde. In het donker verschenen tientallen tractoren, rijkelijk versierd met lichtjes en decoraties, die samen zorgden voor een indrukwekkend en sfeervol schouwspel in de gemeente Westerwolde.
De stoet vertrok in de avonduren vanaf de Beumeesweg in Alteveer en reed vervolgens in rustig tempo door de omliggende dorpen. Langs de route hadden veel bewoners en vele belangstellenden die hierop waren afgekomen zich verzameld om de verlichte trekkers te bewonderen. De langzaam voortbewegende colonne gaf iedereen ruimschoots de gelegenheid om de creatieve versieringen goed te bekijken.
De lichtjestocht zorgde voor een gemoedelijke kerstsfeer in de dorpen. De combinatie van fonkelende lampjes, prachtig uitgedoste tractoren en enthousiaste deelnemers maakte het evenement tot een echte publiekstrekker. Ook dit jaar reed de kerstman mee in de optocht, wat bij veel toeschouwers zichtbaar in de smaak viel.
Met de Tanger Trekker Lichtjestocht werd het jaar opnieuw op sfeervolle wijze afgesloten. De tocht liet zien hoe een lokaal initiatief kan uitgroeien tot een verbindend evenement dat jong en oud samenbrengt en de dorpen in winterse kerstsferen hult.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk
Video’s: Freddy Stötefalk en Bert Jan Müller