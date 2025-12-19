Traditionele Kerstviering CBS De Verrekijker trekt volle Regenboogkerk



TER APEL – Na weken van oefenen, instuderen en voorbereiding vond op donderdagavond 18 december de traditionele Kerstviering van CBS De Verrekijker plaats in de Regenboogkerk in Ter Apel. De viering, die al decennialang een vaste traditie is, geldt als één van de hoogtepunten van het schooljaar. De kerk was tijdens de plechtigheid volledig gevuld.



Rond 18.30 uur werden kinderen, ouders, verzorgers, opa’s en oma’s hartelijk welkom geheten. Het thema van de viering was “Goed Nieuws!” Bij binnenkomst stonden de kinderen bij de deur om iedereen te begroeten, terwijl op de achtergrond sfeervolle kerstmuziek klonk.



De viering startte met het zingen van bekende kerstliederen, waaronder “Kom vier dit feest met mij”, “Komt allen tezamen” (begeleidt door Rob Brunekreeft op orgel) en “Ik ben een engel van de Heer”. Vervolgens kwamen de kinderen van groep 1 tot en met 4 de kerk binnen met glazen potjes met lichtjes, terwijl zij het lied “Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht” zongen. De muzikale begeleiding was in handen van Marijke Vos, die de kinderen op gitaar begeleidde.



Na een welkomstwoord door leerlingen van groep 5 en 6 en Mariëlle Luring, werden door leerlingen van groep 3 en 4 kaarsen aangestoken. Tijdens dit moment werd het lied “Kaarslicht Advent” gezongen, begeleidt op orgel.



Het programma werd vervolgd met de Goed Nieuwsberichten, gepresenteerd door groep 7 en 8, waaronder een filmpje met de titel “Hersenspinsel… als ik de baas zou zijn”. Het kerstverhaal uit de Bijbel in gewone taal werd voorgelezen door twee leerlingen. Daarnaast brachten groep 3 tot en met 6 het toneelstuk “Zeg eens herder”, opnieuw begeleidt op gitaar. Ook werd het lied “In de stad van de koning David” gezongen.



Een bijzonder moment was de presentatie van de Goed Nieuwskerstpakketten door groep 5 en 6, gevolgd door het lied “Maak het verschil” van Gerard Troost. Aan het einde van de viering werd een dankwoord uitgesproken en was er een collecte voor Kerk in Actie – Samen tegen armoede.



De Kerstviering werd afgesloten met een gebed door groep 7 en 8 en een vrolijk slotlied met dans: “Christmastime”, uitgevoerd door groep 6 tot en met 8. Na afloop was er gelegenheid voor een gezellig samenzijn met koffie, ranja en kersttraktaties.



Dankzij de inzet van leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers werd het opnieuw een warme, betekenisvolle en goed bezochte Kerstviering.



André Dümmer