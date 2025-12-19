Video viering Chanoeka in Bourtange

BOURTANGE – In vestingdorp Bourtange is donderdag Chanoeka gevierd. In en rond de historische synagoge kwamen bezoekers samen voor het Joodse lichtfeest, dat al tientallen jaren openbaar in het dorp wordt georganiseerd.
De viering werd georganiseerd door Kees Lavooij van de Vereniging Vrienden van de Synagoge in Bourtange. Volgens Lavooij was afgelasten geen optie. „Juist nu is het belangrijk om door te gaan. Het licht zal schijnen,” zegt hij.
Na een middaggebed in de synagoge werden op het Marktplein de olielampjes van de chanoekia aangestoken. Daarbij waren onder meer opperrabbijn Binyomin Jacobs en burgemeester Jaap Velema aanwezig. Jacobs reist door het hele land om Chanoeka openbaar te vieren en is al jaren betrokken bij de viering in Bourtange.
Na afloop spraken bezoekers met elkaar na en werden traditionele soefganiot gegeten.