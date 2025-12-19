Welzijn Westerwolde organiseerde gezellige kerstmiddag

SELLINGEN – Welzijn Westerwolde organiseerde vanmiddag in de Sprankel te Sellingen een gezellige kerstmiddag.
Maar liefst 90 personen kwamen vanmiddag naar de kerstmiddag van Welzijn Westerwolde. Na de opening werden er kerstverhalen voorgelezen, met daarna samenzang. Ook een delegatie van Shanty koor ’t Kompas zong toepasselijke liederen.
De bijeenkomst werd afgesloten met een broodmaaltijd, waarbij soep werd geserveerd.
De bezoekers en de organisatie kijken terug op een zeer geslaagde kerstmiddag.
Foto’s: Johannes Velthuis