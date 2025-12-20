AJK en LTO Oldambt organiseren hun eerste verlichte trekkertocht

Foto: Geert Smit (archief)
- Catharina Glazenburg - Gemeente Oldambt

SCHEEMDA, MIDWOLDA – Vanavond organiseren AJK en LTO Oldambt vanavond hun eerste verlichte trekkertocht.

De start is om 20.00 uur bij Buseman Granen BV Scheemda. De route die ze rijden is als volgt:

->Stationsstraat Scheemda

-> Kerksstraat Scheemda

-> Oosterstraat Scheemda

->Menterneweg Scheemda

-> Lange Zuidwending Midwolda

-> Hoofdweg Midwolda

-> Huningaweg Oostwold

-> Klinkerstraat Oostwold

->Kromme Elleboog Finsterwolde

-> Molenstreek Finsterwolde

-> Veenweg Beerta

-> Hoofdstraat Beerta

-> Nieuweweg Beerta

-> Wiegersweg Finsterwolde

-> Hoofdweg Finsterwolde

-> Goldhoorn Finsterwolde

-> Noorderstraat Oostwold

-> Oudelandseweg Midwolda bij Loonbedrijf Sportel

Bron: AJK Oldambt

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.