AJK en LTO Oldambt organiseren hun eerste verlichte trekkertocht

SCHEEMDA, MIDWOLDA – Vanavond organiseren AJK en LTO Oldambt vanavond hun eerste verlichte trekkertocht.
De start is om 20.00 uur bij Buseman Granen BV Scheemda. De route die ze rijden is als volgt:
->Stationsstraat Scheemda
-> Kerksstraat Scheemda
-> Oosterstraat Scheemda
->Menterneweg Scheemda
-> Lange Zuidwending Midwolda
-> Hoofdweg Midwolda
-> Huningaweg Oostwold
-> Klinkerstraat Oostwold
->Kromme Elleboog Finsterwolde
-> Molenstreek Finsterwolde
-> Veenweg Beerta
-> Hoofdstraat Beerta
-> Nieuweweg Beerta
-> Wiegersweg Finsterwolde
-> Hoofdweg Finsterwolde
-> Goldhoorn Finsterwolde
-> Noorderstraat Oostwold
-> Oudelandseweg Midwolda bij Loonbedrijf Sportel
Bron: AJK Oldambt