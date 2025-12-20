Bezoekers genieten van sprookjesachtige sfeer in binnenstad Winschoten

WINSCHOTEN – Vrijdag werd de binnenstad van Winschoten tijdens Moonlight Shopping omgetoverd tot één grote lichtzee. Tussen 16.00 en 21.00 uur genoten bezoekers van de sfeervolle verlichting, straattheater, muziek, een gezellige braderie en verrassende acts voor jong en oud.
Wereldberoemde lichtjesparade: Circo di Strada
Blikvanger van de avond was de betoverende lichtparade “Lights up by Night” van Circo di Strada. Met duizenden lichtjes in kostuums en attributen, steltlopers die hoog boven het publiek uittorenen, jongleurs, eenwielfietsers en een artiest op een minibike veranderde Circo di Strada de straten in een bewegend lichtspektakel.
Naast Circo di Strada waren er nog veel meer bijzondere verschijningen in de stad, zoals de Rozenkoningin in haar sprookjesachtige jurk vol lichtjes, samen met haar bediende, leden van de rolschaatsclub sloten in prachtige verlichte kostuums aan, de kerstman reed met zijn elven door de binnenstad en ging met kinderen op de foto, Anna en Elsa deelden aan de jongste bezoekers cadeautjes uit, de Klinkers speelden vrolijke kerstliederen, op het Israëlplein zorgde AB Dance voor spetterende dansoptredens en een vuurartiest op een rijdende riksja zette hier en daar een vurige act neer.
Foto’s: Anita Meis