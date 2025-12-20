Concert Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso met als speciale gast TikTokTammo voor het goede doel in theater Geert Teis te Stadskanaal

STADSKANAAL – Een concert op 29 mei 2026 van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso met als speciale gast TikTokTammo voor het goede doel in theater Geert Teis te Stadskanaal.
Het belooft een fantastisch concert te worden met een veelzijdige programmering. TikTokTammo treedt op en wordt begeleid door het orkest met speciaal voor hem gemaakte arrangementen. Daarnaast laat de kapel zich horen in een spectaculair programma.
De Koninklijke militaire Kapel staat onder leiding van de in Stadskanaal geboren majoor Frans-Aert Burghgraef.
Dit is een concert dat je niet wilt missen. Noteer de datum alvast in je agenda!
Bron: Rotaryclub Stadskanaal