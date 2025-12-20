Eredienst in hervormde kerk Bourtange

BOURTANGE – De kerkenraad van de Nederlands Hervormde Kerk te Bourtange nodigt u uit voor de eredienst van zondag 21 december (vierde Advent). De dienst wordt geleid door hun oud-predikant ds. W.J. Menkveld uit Urk en begint om 09.30 uur.
De Schriftlezing komt uit: Genesis 50: 15-21 (Jozef en zijn broers). Na afloop van de dienst is er koffie in de kerk.
Op 24 december is er om 21.30 uur een Kerstnachtdienst met muziek.
Op 25 december, Eerste Kerstdag is er om 10.00 uur een dienst met medewerking van een zangkoor.
Graag tot zondag!
Bron: De kerkenraad