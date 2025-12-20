Herderstocht in Onstwedde trekt weer erg veel publiek

ONSTWEDDE – Herderstocht in Onstwedde trekt erg veel publiek
Vandaag werd er voor de vierde keer een Herderstocht georganiseerd in Onstwedde.
Aan deze editie deden zo’n 1250 betalende deelnemers mee, kinderen onder twaalf jaar konden gratis mee doen.
Deze Herderstochten worden georganiseerd door de KampVuurAvond (KVA) Onstwedde, geholpen door een enthousiaste werkgroep en ruim 100 vrijwilligers en, niet te vergeten, met steun van diverse sponsoren.
Vanaf vier uur vanmiddag kon er worden gestart voor een rondje “Kerstverhaal”.
Een rondje door Onstwedde waarin de kerken actief meededen en waar een gebeurtenis uit het Bijbelverhaal over de geboorte van Jezus op eigentijdse wijze werd uitgebeeld of verteld.
Alle personen die worden genoemd in het verhaal kwamen voorbij, zo werd al aan het begin van de wandeling de opdracht gegeven om zich te laten inschrijven, op bevel van de Romeinse keizer, hij wou graag weten hoeveel onderdanen hij had.
Daar was de wanhopige herbergier die geen plaats meer had in zijn herberg en koning Herodes die heel graag de geboorteplaats wilde weten.
Op de volgende plek werden de bezoekers daadwerkelijk gevraagd zich in te schrijven, de tocht ging door de Hervormde kerk waar door een groep dames het Stille Nacht werd gezongen.
Onderweg werd een bezoek gebracht aan een groep herders die ook samen een lied zongen en werd er geluisterd naar blaasmuziek en een zangeres die driehoog op een balkon van Bolster een mooi kerstlied ten gehore bracht.
In de CGK kerk werden de wandelaars verrast door een dansgroep van jonge tieners en achter de kerk troffen ze de wijzen die ook op zoek waren naar de nieuwgeboren Koning.
Eindelijk werd, onder de grote ster, de stal gevonden waar Jozef en Maria en het kindje Jezus waren, in de stal met twee echte ezels.
Jozef en Maria zongen een mooi kerstlied voor de wandelaars die op hun weg naar de Woldbrink nog langs een prachtig engelenkoor kwamen.
Een prachtig evenement die onder voortreffelijke weersomstandigheden kon worden gelopen.
Op de Woldbrink kon nog bij een kampvuur onder van een hapje of een lekker drankje worden bijgepraat.
Foto’s: Geert Smit
