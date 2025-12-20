Herderstocht in Onstwedde trekt weer erg veel publiek

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 20 december 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST MIST | KOUDE WEEK

Het is eerst heel mistig en zon hoeven we vandaag eigenlijk niet te verwachten, al kunnen er vanmiddag een enkele opklaringen voorkomen. Er komt een zwakke tot matige oostenwind te staan en de maximumtemperatuur is 7 graden.

Vannacht daalt het naar 4 of 5 graden en het zal wel weer nevelig worden, maar dichte mist is er komende nacht niet want er blijft dan wat wind staan. Overdag staat er windkracht 3 tot 4 uit het oosten en er is morgen regelmatig zon. De maximumtemperatuur voor morgen is 9 graden.

Maar na morgen wordt het per dag kouder: maandag is het ongeveer 6 graden, dinsdag ongeveer 4, en woensdag nog maar 1 of 2 graden. Dat gaat met een wisselende bewolking maar ook droog weer en een toenemende oostenwind. De kerstdagen geven daarna vrij veel zon, maar ook vriezend weer met ‘s nachts ongeveer -3 tot -5 en overdag waarschijnlijk 0 tot -2 graden.