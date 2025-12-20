Kersttour Groningen – 2025: licht, warmte en verbondenheid

STADSKANAAL, PEKELA, VEENDAM, REGIO – De Kersttour Groningen – editie 2025 maakte dit jaar haar laatste rit. De tour startte vanavond in Stadskanaal, waar een stoet van feestelijk verlichte auto’s zich verzamelde om samen nog één keer licht en vrolijkheid te brengen in de regio.
Via Boven Pekela en Nieuwe Pekela vervolgde het konvooi zijn route richting Oude Pekela, waar op verzoek langs Het Dokhuis werd gereden. Daarna ging de tocht via de N366 richting Ommelanderwijk, waarna de route verder liep door Veendam, met een korte pauze bij McDonald’s Veendam.
Vervolgens reed de tour langs Muntendam, Bareveld en Wildervank, om uiteindelijk via een toeristische route terug te keren naar Leen Bakker, waar de Kersttour Groningen – 2025 gezamenlijk werd afgesloten.
Met deze laatste rit werd nog één keer benadrukt waar de Kersttour voor stond: samen, met verlichte wagens, een glimlach op gezichten toveren — juist in de dagen voor Kerst.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk