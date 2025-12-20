DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Bij een ongeval op de Vellager Straße (K27) zijn gisteren om 17.50 uur twee personen gewond geraakt. Een 47 jarige vrouw uit Weener reed op de Vellager Straße in de richting van Papenburg. Een 57 jarige automobilist wou vanaf de Halter Straße de Vellager Straße oversteken en zag daarbij de auto van de 47 jarige vrouw over het hoofd. Bij de aanrijding raakten beide betrokken ernstig gewond. Ze zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht.
Haren
Op de Eichenallee in Haren vond vannacht om 1.25 uur een ongeval plaats. Een onbekende automobilist zag, toen hij in de richting van Hinterm Busch reed, een aan de kant van de weg zittende 29 jarige man over het hoofd. Zijn auto reed over een arm van de 29 jarige. Deze is met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De automobilist is doorgereden. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05932 – 72100.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland