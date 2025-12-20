Leden Schansker buurtvereniging en Oekraïense bewoners van de Grenshof vieren gezamenlijk Kerst

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde

OUDESCHANS – De Oekraïeners van de Grenshof hebben samen met de Schansker buurtvereniging Ubuntu zaterdag een echt Oekraïens kerstfeest gevierd.

Het was een bijzondere manier om kennis te maken met de Oekraïense kersttradities: dans met traditionele hoofddoeken, het maken van een Didukh (gemaakt van tarwe-, rogge-of haverhalmen  die tijdens de oogst zijn verzameld).

De Didukh werd aangeboden aan Erika Stulp. Zij had speciaal haar Gallery ter beschikking gesteld. Verder werden er  koljadky gezongen ( traditionele kerstliedjes) en er was een gezamenlijke maaltijd, bestaande uit Oekraïense gerechten.

Natuurlijk zongen de Oekraïense kinderen, samen met alle bezoekers, ook Nederlandse kerstliederen. 

Bron: Marian Kiewiet

Foto’s: Jan Glazenburg

