Leden Schansker buurtvereniging en Oekraïense bewoners van de Grenshof vieren gezamenlijk Kerst

OUDESCHANS – De Oekraïeners van de Grenshof hebben samen met de Schansker buurtvereniging Ubuntu zaterdag een echt Oekraïens kerstfeest gevierd.
Het was een bijzondere manier om kennis te maken met de Oekraïense kersttradities: dans met traditionele hoofddoeken, het maken van een Didukh (gemaakt van tarwe-, rogge-of haverhalmen die tijdens de oogst zijn verzameld).
De Didukh werd aangeboden aan Erika Stulp. Zij had speciaal haar Gallery ter beschikking gesteld. Verder werden er koljadky gezongen ( traditionele kerstliedjes) en er was een gezamenlijke maaltijd, bestaande uit Oekraïense gerechten.
Natuurlijk zongen de Oekraïense kinderen, samen met alle bezoekers, ook Nederlandse kerstliederen.
Bron: Marian Kiewiet
Foto’s: Jan Glazenburg