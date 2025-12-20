Ommelander Ziekenhuis opent Dupuytren Centrum Groningen

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis opent in januari het Dupuytren Centrum Groningen.

Met de komst van Professor Paul Werker kan het Ommelander Ziekenhuis nog meer en complexere patiënten behandelen. Paul Werker heeft zijn expertise opgebouwd in het UMCG. Per januari 2026 gaat hij zijn kennis inzetten in het Ommelander Ziekenhuis Groningen.

Patiënten met de ziekte van Dupuytren konden al terecht bij de (plastisch) chirurgen van het Ommelander Ziekenhuis. De plastisch chirurgen werken zowel in het Ommelander Ziekenhuis als in het UMCG. Hiermee kunnen we alle patiënten de beste zorg op de juiste plek bieden.

Ziekte van Dupuytren

De ziekte van Dupuytren is een aandoening aan de hand. Het wordt ook wel de koetsiers- of Vikingziekte genoemd, hoewel dit niet terecht is. Door de ziekte van Dupuytren verandert het bindweefsel in de handen. Door de afzetting van het extra bindweefsel ontstaan er knobbels en strengen onder de huid. Die kunnen pijn doen. Als de strengen samentrekken, kunnen vingers krom gaan staan. Het is dan niet meer goed mogelijk om de vingers te strekken.

De ziekte van Dupuytren is helaas niet te genezen, maar een gezonde leefstijl (niet roken en drinken) vertraagt het proces wel. Door een operatie soms gevolgd door handtherapie kunnen de klachten verminderd worden. Na een operatie kunnen de klachten na verloop van tijd weer terugkomen. Er kunnen nieuwe strengen ontstaan waardoor vingers opnieuw krom gaan staan. Professor Paul Werker heeft veel onderzoek gedaan naar de ziekte van Dupuytren en heeft jarenlange ervaring met de behandeling van (terugkomende) kromstand van de vingers. Paul vertelt: “Jarenlang was het weghalen van het overtollige weefsel de enige behandeling die mogelijk was. Ik heb aangetoond dat het alleen doorsnijden van de strengen net zo effectief is en minder littekenvorming opwekt dan het wegsnijden. Nadeel van het alleen doorsnijden lijkt het sneller terugkomen van de kromstand, maar dan kan de behandeling meestal met succes herhaald worden. Soms is de ziekte zo agressief dat ook een deel van de huid van een vinger vervangen moet worden. Ik neem graag de tijd om alle opties door te nemen met mijn patiënten en ze zo goed mogelijk te adviseren en behandelen.”

Kortere wachttijden

Met de uitbreiding van het team plastisch chirurgen kunnen patiënten sneller geholpen worden. Daarnaast kunnen patiënten met complexe Dupuytren klachten vanaf januari bij het Ommelander Ziekenhuis terecht om ook door Werker behandeld te worden.

Bron: OZG