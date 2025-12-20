Onstwedde mist (alweer) zijn diamant

ONSTWEDDE – De diamant op de rotonde in Onstwedde is alweer verdwenen.
Na bijna een jaar uit het straatbeeld te zijn geweest werd begin dit jaar de diamant weer op de rotonde in Onstwedde teruggeplaatst. Het voorwerp was op meerdere plekken beschadigd. Omdat reparatie ter plekke niet mogelijk was, werd de diamant toen gedemonteerd, waarna de beschadigde glasplaten werden vervangen.
In oktober werd de diamant, vanwege de zes grote transporten met transformatoren die over de rotonde moesten, verwijderd. Op 25 november werd de diamant weer teruggeplaatst.
Vanmorgen fietste fotograaf Hilvert Huizing door een mistig Onstwedde en zag dat de diamant alweer verdwenen was. Een oudejaarsstunt, zo aan de tekst op een geplaatst bord te zien. Wie hiervoor verantwoordelijk zijn is niet bekend.