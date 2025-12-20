Politie valt woning in Stadskanaal binnen

STADSKANAAL – Op vrijdag 19 december heeft de politie, samen met Ondersteuningsgroep Noord, een inval bij een woning in Stadskanaal gedaan.
Naar aanleiding van meerdere meldingen via @meldmisdaadanoniem was op een adres in Stadskanaal een onderzoek ingesteld. Uit de meldingen kwam naar voren dat er vanaf het adres verdovende middelen werden verhandeld, er een illegale horeca inrichting zat en dat er verboden wapens in de woning zouden liggen.
In samenwerking met de collega’s van de Basis Politie Zorg en een speurhondengeleider heeft de politie op het adres een instap gedaan. Bij de actie werden er een illegale horeca inrichting, verboden wapens, een contant geldbedrag en verdovende middelen aangetroffen. Bij de actie zijn een 64-jarige en 21-jarige verdachte aangehouden. Zij zijn overgebracht naar het cellencomplex in Groningen.
De verboden goederen zijn in beslag genomen. In verband met de aangetroffen situatie is door de burgemeester besloten de woning met een spoedmaatregel te sluiten.
Het onderzoek zal verder gaan en meerdere aanhoudingen houdingen zijn niet uitgesloten.