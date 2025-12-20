Proost mee op het nieuwe jaar in Westerwolde

WEDDE – Op donderdag 8 januari 2026 nodigt gemeente Westerwolde alle inwoners en relaties uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst in de sfeervolle Weddermeerhoeve in Wedde. Vanaf 19.30 uur staan de deuren open. Om 20.00 uur geeft burgemeester het startsein met een inspirerende nieuwjaarstoespraak, gevolgd door een gezamenlijke toast op een mooi 2026.
Daarna is het spannende moment aangebroken: de bekendmaking van de winnaars van ‘Westerwolder van het jaar’ en ‘Leutje Westerwolder van het jaar’. Heeft u al gestemd? Dat kan nog via Wie wordt de Westerwolder van het Jaar 2025? Je kunt nu stemmen op de vijf kandidaten, klik daarvoor HIER.
Deze verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door Paul Abrahams van de Kanaalstreek en het Streekblad. De prachtige prijs is ook dit jaar ontworpen door Edelsmederij Goudwicht uit Oudeschans.
Na het officiële programma is er volop gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje bij te praten met de burgemeester, wethouders en andere aanwezigen.
Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig, kom gewoon langs en proost mee op een nieuw jaar vol kansen.
Bron: Gemeente Westerwolde