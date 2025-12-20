Ruim 480 deelnemers bij wandeling Reumactief

SELLINGEN – Vandaag werd de vierde wandeling van het ”ReumActief Vierseizoenen Wandelcircuit” georganiseerd.
De wandeling was voor een ieder toegankelijk. Ook voor mensen met fysieke aandoeningen of verstandelijke beperkingen waren de kortere routes goed te doen. Honden mochten, mits aangelijnd, mee.
De startplaats was bij IJsvereniging De Poststruiken in Laude/Sellingen, die dit jaar het 100 jarig bestaan vierde. Er waren 485 deelnemers.
Na afloop kreeg iedereen een gratis consumptie.
Dit was de laatste van de vier wandelingen die dit jaar op verschillende locaties door Reumactief werden georganiseerd. Wandelaars die aan drie van deze wandelingen deelnamen, ontvangen bij de eerste wandeling in 2026 een leuk presentje.
Foto’s: Johannes Velthuis