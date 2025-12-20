Workshops, live visuals, historische foto’s, muziek, verhalenvertellers, films, theater en meer op WinterWelVaart

GRONINGEN – Zelfs wie wars is van winterse gezelligheid en de sfeer van lichtjes, glühwein en de feestdagen, ontdooit dit weekend op WinterWelVaart.

Museum aan de A organiseert de achttiende editie van het meest fotogenieke evenement van de stad Groningen. Achttien sfeervol verlichte historische schepen vormen aan de Hoge, Lage en Kleine der A en de Pottebakkersrijge het sprookjesachtige decor voor het gezelligste winterevenement in de stad. Een aantal schepen, Museumcafé Het Pomphuis, Dorothy’s Drag Bar, Pakhuis Libau, het A-Theater en de Akerk staan bol van de optredens. Van muziek tot theater en van lezingen en films tot creatieve workshops. Op een aantal plekken hangen grote doeken met historische foto’s van het terrein.

Alle programmaonderdelen zijn gratis te bezoeken. Kijk voor het complete programma van WinterWelVaart én de plattegrond op https://winterwelvaart.nl/zien-en-doen.



WinterWelVaart wordt georganiseerd door een klein maar enthousiast team van Museum aan de A. Aan het evenement werkt een diverse groep vrijwilligers mee, onder meer bewoners van het COA Ter Apel. WinterWelVaart is met recht een van de meest gefotografeerde evenementen in de stad. Vorige week was een deel van de historische schepen al te bewonderen tijdens WinterWelVaart bij de Historische Werf Wolthuis in Sappemeer én in de binnenhaven van Zoutkamp.



Nieuw

Alle historische schepen liggen weer in het vertrouwde achtje aan de Hoge en Lage en Kleine der A en aan de Pottebakkersrijge. Je bent van harte welkom aan boord! De noodbrug, de vervanger van de Vissersbrug, is met een foto uit de Groninger Archieven omgetoverd tot een negentiende-eeuws plaatje. Ook op allerlei andere plekken op het festivalterrein zie je op doeken grote historische foto’s van de welbekende kades, pakhuizen en schepen langs de A. Nieuw zijn ook het buitenpodium in de Akerkstraat, een samenwerking van Klein Soestdijk en het A-Theater, en het Pakhuis Libau, waar op zaterdag en zondag historische films over Groningen, ook van de Groninger Archieven, te zien zijn. Bovendien is de WinterWelVaart/Wintergoudmarkt dit jaar de grootste van Noord-Nederland met maar liefst 175 kramen.



Line-up

De diverse line-up bestaat uit meer dan 90 acts – van upcoming artiesten zoals Relate Radio tot oude bekenden zoals Olaf Vos met VanDeStraat. Het programma is samengesteld door de programmeurs van WinterWelVaart, samen met partners als Usva, Prins Claus Conservatorium, Noordstaat, Vrijdag in de Buurt, bij Vrijdag, Drentsch Peil en Stichting Pittig Gekruid. Groningers van verschillende generaties en achtergronden brengen op hun eigen manier een Ode aan Groningen.



Er is voor ieder wat wils. Van rustige, prikkelarme programmaonderdelen tot doe-activiteiten voor kinderen, van studententoneel tot bekende livebands. Kinderen kunnen dit jaar op de Jantje weer meedoen met het populaire mastklimmen. Op de klipper Jade is een speciaal programma voor blinden en slechtzienden in samenwerking met de Oogvereniging en de Werkgroep Toegankelijk Groningen. Het Nagham Nieuwkomerskoor sluit op zondag om 18.00 uur af met een show voor Museumcafé Het Pomphuis op de Nicolaas Mulerius. En leuk om te zoeken: verstopt op het terrein vind je een visual snowglobe van Wendy Eggens.



Kunstroute

De WinterWelVaart kunstroute bestaat dit jaar weer uit ruim 50 kunstenaars. Kunstenaars die in de buurt van de A wonen of werken exposeren traditiegetrouw op schepen en in de galeries, ateliers en woonhuizen in het A-kwartier. Beeldhouwers, schilders, goud- en zilversmeden en andere kunstenaars tonen en verkopen hun werk. Dit jaar zijn Noorderlicht en het collectief Metro C voor het eerst aangehaakt.



Wie schrijft geschiedenis?

Museum aan de A presenteert op het schip De Pelikaan een verrassend programma naar aanleiding van de onlangs geopende tentoonstelling Wie schrijft geschiedenis?. In een aantal flitslezingen vertellen acteur Marcel Hensema en verzamelaar John Meijer over het nieuwe Groningse drankje Spritzema en de rijke Groninger traditie van limonades en drank produceren, vertelt historicus Sanne Meijer over haar Gronings Bakboek en over Groninger tradities rond de jaarwisseling, is er een spannende quiz over Groninger geschiedenis én kun je een live opname van de podcast Groningse Geschiedenis van Marlot & Titus bijwonen! Bij ieder programmaonderdeel zijn er vrijkaarten te winnen voor de tentoonstelling.

WinterWelVaart wordt georganiseerd door Museum aan de A en wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Groningen, provincie Groningen, Groningen City Club, het Mondriaanfonds en de Emmaplein Foundation en sponsoren.

Bron: Museum aan de A

Foto’s: Bé Eelsing, klik HIER voor meer foto’s

en

Hilvert Huizing, klik HIER voor meer foto’s

Video: Hilvert Huizing