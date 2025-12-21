Feestelijke Kerst Sing-Inn van Muziekvereniging Excelsior

OUDE PEKELA – In een sfeervol verlichte boerenschuur aan de Beneden Polderweg in Oude Pekela vond op zondag 21 december de Kerst Sing-Inn van Christelijke Muziekvereniging Excelsior uit Nieuwe Pekela plaats. De schuur was feestelijk aangekleed met kerstverlichting en meerdere kerstbomen en zorgde voor een warme, uitnodigende kerstsfeer.
Onder leiding van dirigent Bauke Burghgraef bracht het orkest een afwisselend programma met bekende kerstliederen en samenzang. Dit zorgde voor een sterke verbondenheid tussen muzikanten en bezoekers.
De belangstelling was groot; de boerenschuur was volledig gevuld met liefhebbers van kerstmuziek. Na de Kerst Sing-Inn konden bezoekers genieten van chocolademelk en glühwein, die door de muziekvereniging werden aangeboden, terwijl buiten houtkachels voor extra comfort zorgden.
De Kerst Sing-Inn bleek een verbindend en sfeervol evenement voor de regio. Met een volle schuur, een warme aankleding en veel muzikaal enthousiasme kan muziekvereniging Excelsior terugkijken op een zeer geslaagde bijeenkomst.
Freddy Stötefalk