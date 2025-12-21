Jan Starke en Pavlo succesvol bij simultaandammen

WINSCHOTEN – Traditiegetrouw werd het jaar bij Damclub Winschoten afgesloten met sneldamtoernooien. Echter, na onderling overleg werd deze editie gekozen voor het geven van simultaanseances door de kampioenen.

Onder grote publieke belangstelling speelde woensdagmiddag 17 december jeugdtalent Pavlo uit Winschoten in de bibliotheek tegen 8 deelnemers en dezelfde avond nam MF Jakob Pronk uit Winschoten, het succesvol op tegen 15 clubleden in een “kloksimultaan” en behaalde een keurige 70% score. Als persoonlijk provinciaal Gronings kampioen in de eerste klasse, nam Jan Starke uit Oude Pekela het vrijdagavond op tegen een 5-tal clubleden.

Cumulatief waren, de week voor Kerst, zo’n 34 leden van Damclub Winschoten actief met de damsport bezig. Bij een “gewone” simultaanseance begint de simultaanspeler aan zijn eerste rondje en voert op alle borden de eerste zet uit. Bij terugkomst aan het eerste bord dient pas de tegenstander te zetten, enzovoort. M.a.w. er mag/dient pas gezet worden als de simultaanspeler weer aan het bord verschijnt.



Met een “kloksimultaan” is de digitale klok het belangrijkste object en zet je het uurwerk van de simultaanspeler in werking nadat je een zet hebt uitgevoerd. Overigens Jakob en Jan werkten hun simultaanseance af in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan in de Molenstad, oftewel de “thuishaven” van de seniorenafdeling van Damclub Winschoten.

Pavlo 100 % score

Het 10-jarige jeugdtalent Pavlo Radchenko uit Winschoten mocht het woensdagmiddag 17 december, op de jeugdafdeling van Damclub Winschoten, in de “cursusruimte” van bibliotheek Winschoten opnemen tegen 6 jeugdige clubgenoten. Door vakantie en ziekte waren namelijk 6 jeugdspelers absent. Pavlo won tegen onder andere Moos, Lennard, Mara, Laas, Hannah en Albert. De keurige 12 – 0 eindstand betekende een score van 100 %.



Daarnaast schoven eveneens de moeder van Hannah en Opa Pavlo aan. Moeder Geeske won haar partij maar “Opa” verloor. De “cursusruimte” is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.

Jan Starke 80% score

Jan Starke uit Oude Pekela kweet zich vrijdagavond 19 december uitstekend van zijn taak en kwam tegen de zogenaamde “Trainingsgroep” tot winst tegen respectievelijk

Jilje Scheeringa, Antoon Niemeijer, Anke Sijbesma en Sietze Rops. Alleen tegen Johan Tuenter miste Jan de puntendeling en capituleerde in een 5 om 5 eindspel. Met dit resultaat behaalde Jan een keurige 80% score. De zogenaamde trainingsgroep bestaat momenteel uit een 12-tal leden. In de loop van 2026 komen daar 3 leden bij. Tenslotte mocht Jan Starke, in navolging van Jakob Pronk, eveneens een cadeaubon van damboekshop Andrew Tjon A Jon in ontvangst nemen.

Toernooien

De damliefhebbers hoeven de komende twee weken niet stil te zitten, integendeel, want t/m zaterdag 3 januari 2026 wordt de damkalender gevuld met een keur aan damtoernooien. Dat begint dinsdag 23 december, in de Noordelijke provincies met het 2e Regio-Cup jeugdtoernooi in het sportcomplex van Hanze & RUG in Groningen.



De afvaardiging van Damclub Winschoten bestaat dan minimaal uit een 7-koppige afvaardiging. Eveneens 23 december kan de basisschooljeugd op een “laagdrempelige” manier kennis maken met de damsport in het gebouw van S.V. Bovenburen in Winschoten onder de noemer “Kids Fun Day”. De activiteitencommissie van Damclub Winschoten geeft hier namelijk acte de préséance.

Zaterdag 27 December staat het Noord Nederlands Kampioenschap (NNK) op het programma, eveneens in het sportcomplex Hanze & RUG in Groningen. Het toernooi, voor spelers uit Groningen, Friesland en Drenthe, omvat 10 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 5 + 3”. Maandag 29 december vindt vanaf 19:30 uur een gongdamtoernooi plaats in Middelstum. Bij deze discipline is het speeltempo: elke 10 seconden een zet.

Dinsdag 30 december volgt in Dedemsvaart één van de grootste damtoernooien in Nederland, met als decor MFC “De Baron”. Hier spelen de deelnemers op sterkte in groepjes van 4 een zogenaamd rondtoernooi, onder een speeltempo van 1 uur per speler/partij. Spelers kunnen deelnemen in ereklasse, hoofdklasse, eerste klasse, tweede klasse en een zogenaamde huisdammersklasse.

Tenslotte zaterdag 3 januari een identiek toernooi in het Friese Woudsend: het zogenaamde Sibbele Reekers toernooi en dit voor de 67e keer. Bij het merendeel van de toernooien zijn enkele leden van Damclub Winschoten vertegenwoordigd.

Bron: Geert Lubberink