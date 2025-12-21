DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Om 18.55 uur vond op de Süderweg in Papenburg een ongeval plaats. Een 37 bestuurster van en Skoda Superb moest uitwijken voor een voetganger die plotseling de weg overstak. Zij botste daarbij tegen een geparkeerde VW Polo. De automobiliste raakte lichtgewond. De voetganger is er in onbekende richting vandoor gegaan. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961 – 9260.
