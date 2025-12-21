Westerwolde Weerbericht van: Zondag 21 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG MEEST BEWOLKT | PER DAG KOUDER

Het is een overwegend bewolkte zondag maar vanmiddag kan de zon zo af en toe doorbreken. Het is droog en de wind is matig uit het zuidoosten. Ondanks het gebrek aan zon is het nog steeds zacht want het wordt vanmiddag ongeveer 9 graden.

Vannacht is er weinig verandering met veel bewolking en een paar opklaringen. De temperatuur daalt langzaam tot ca. 4 graden. En morgen wordt het ongeveer 6 graden bij veel bewolking en droog weer. Maar dan staat er windkracht 3 tot 4 uit het oosten en dat maakt het fris.

Dinsdag is de minimumtemperatuur 0 graden en overdag wordt het nog 4 graden, maar woensdagnacht vriest het en overdag wordt het nog maar 1 graad. Dat gaat nog wel met zonnige perioden maar ook met windkracht 4 tot 5. En die kou ga je merken want kerstdagen zijn winters met ‘s nachts -3 tot -6 en overdag temperaturen tussen 0 en -2. Winter in aantocht dus en dat zal volgend weekend nog doorgaan, met mogelijk een winterse bui en misschien iets hogere temperaturen.