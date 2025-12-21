Muziekvereniging Jeduthun verzorgt kerstconcert in bomvolle MFA de Zuides

SELLINGEN – Zondagavond verzorgde Jeduthun hun jaarlijkse kerstconcert.
Het kerstconcert vond plaats in een bomvolle MFA de Zuides. Het orkest bracht een mix van klassieke kerststukken met moderne kerstmuziek en zorgde voor een gezellige verrassing als feestelijke afsluiting van het 100-jarig bestaan. Het concert eindigde met een samenzang van Ere zij God.
Het schoolplein was verlicht met lampjes en een vuurkorf. Na het concert was er voor iedereen een glaasje glühwein.
Bron en foto’s: Johannes Velthuis