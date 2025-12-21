Ruim 170 deelnemers bij winterwandeling Wedde

WEDDE – Zondagavond werd de derde editie van de Winter Wandeling Wedde georganiseerd. Tijdens deze tocht, om en door Wedde, werden de deelnemers getrakteerd op hapjes en drankjes.
De winterwandeling werd door de gezamenlijke horecaondernemers van Wedde georganiseerd. Ze zetten door en rond het dorp een met honderden kaarsjes verlichte, drie kilometer lange, route uit.
Aan de tocht deden zo’n 175 personen mee. Bij ideale weersomstandigheden liepen ze de route en genoten van de hapjes en drankjes en muziek wat hen onderweg werd aangeboden. Om het nog leuker te maken, waren vragen bedacht, waarmee letters konden worden verdiend. Deze letters vormden een woord. Die kon men invullen op een kaart en deze inleveren bij een van de deelnemende bedrijven. Onder de goede antwoorden wordt een aantal prijzen verloot.
De tocht werd georganiseerd door: Eetcafé De Leeuw, Dorpshuis De Voortgang, By Ine ( Ine’s bakschuur), Café Westerwolde (Fisher) en Poffert & zo.
Foto’s: Catharina glazenburg