Ruim 6.000 euro voor Serious Request na 24-uur roeien en fietsen bij CrossFit OSF

BORGERCOMPAGNIE – CrossFit OSF in Borgercompagnie heeft maar liefst € 6.450,- euro binnengehaald voor de landelijke inzamelingactie van 3FM Serious Request.
Bij CrossFit OSF in Borgercompagnie gaven sportwethouder Henk Jan Schmaal en Turbo vrijdagmiddag om vijf uur het startsein om 24 uur lang te roeien en fietsen om geld op te halen voor 3FM Serious Request. Daarbij reikte de wethouder aan eigenaar Andor Molter een cheque uit van € 250 euro voor het goede doel. Iedereen kon langskomen om mee te doen, te supporten en geld te doneren.
Het streefbedrag was in eerste instantie 1.000 euro. Later werd dit 5.000 euro. De teller bleef uiteindelijk steken bij 6.450 euro! `Wij zijn erg trots op onze leden en op Borgercompagnie. We hebben met elkaar de schouders eronder gezet en een geweldig bedrag binnengehaald voor dit geweldige goede doel` aldus Andor Molter na afloop.
Het geld gaat in zijn geheel naar het goede doel van 3FM Serious Request: Spieren voor Spieren. Het Glazen Huis, met daarin de 3FM-dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer staat tot kerstavond op de Markt in Den Bosch. Themalied is dit jaar ‘Hoogtevrees’ van Bente.
Spieren voor Spieren is een Nederlandse stichting en expertisecentrum dat zich inzet om alle spierziekten bij kinderen te verslaan door middel van onderzoek, snelle diagnostiek, betere behandelingen en het bevorderen van beweging, met de missie kinderen te helpen een volwaardig leven te leiden. Opgericht door topsporters, bundelen ze krachten met wetenschappers en (top)sporters om kinderen met spierziekten te ondersteunen en te zorgen dat ze volop kunnen meedoen in de maatschappij.
Bron: Peter Panneman, 3FM Serious Request en Spieren voor Spieren
Foto’s: Peter Panneman