Uitverkochte Christmas Night Concert betovert publiek in het Boschhuis

TER APEL – Zaterdagavond vond in het Boschhuis het Christmas Night Concert plaats. In een volledig uitverkochte en sfeervol in kerstsfeer versierde grote zaal genoot het publiek van een magische muzikale avond. Op deze prachtige locatie werden maar liefst 26 bekende kerstnummers ten gehore gebracht, waaronder Last Christmas, Santa Claus is Coming to Town en All I Want for Christmas Is You.
Het publiek genoot met volle teugen van de herkenbare Christmas songs, uitgevoerd door een groep fenomenale muzikanten en fantastische vocalisten. De band bestond uit: Arjan Plat (leadzang en backing vocals), Loes Berndt (lead- en backing vocaliste), Marjolijn Hofstra (zang), Nina Hofstra (zang), Jan de Vrieze (gitaar), Arno Bilder (orgel met Hammond vibes), Heddie Berndt (toetsen, gitaar en zang), Herman Dijck (basgitaar), Ilona Slomp (saxofoon) en Arno Jansen (saxofoon), Ronald Ruiter (trompet) en Albert Hofstra (drums).
Bijzonder was de rol van Nina Hofstra, zangeres en één van de organisatoren van het concert. Met haar klassieke zangachtergrond, hoorbaar in haar indrukwekkende hoge noten, droeg zij samen met de andere vocalisten bij aan de unieke sfeer van de avond. Samen met onder anderen Jan de Vrieze, Albert Hofstra en Loes Berndt stond zij aan de basis van deze hernieuwde editie van het kerstconcert, dat na enkele jaren afwezigheid opnieuw tot leven werd gebracht.
Het Christmas Night Concert bleek een groot succes en zorgde voor een warme, feestelijke avond vol muzikale kwaliteit en kerstbeleving. Een avond die bij velen nog lang zal blijven nazinderen.
André Dümmer