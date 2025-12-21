Vinoth start petitie voor een veiliger Beumeesweg

ALTEVEER – Vinoth, een inwoner van Alteveer, is een petitie gestart voor een veiliger Beumeesweg.
Op de Beumeesweg in Alteveer wordt regelmatig veel te hard gereden. Dit zorgt voor levensgevaarlijke situaties voor bewoners, fietsers en voetgangers.
Onlangs vond er opnieuw een ernstig ongeluk plaats met ernstige gevolgen. Er zijn in het verleden al meerdere ongelukken gebeurd op deze weg en eerdere verzoeken om maatregelen hebben tot nu toe niets opgeleverd.
Middels een petitie vragen Vinoth en een aantal dorpsgenoten de gemeente Stadskanaal om de maximumsnelheid op de Beumeesweg te verlagen naar 30 km/u, verkeersremmende maatregelen te treffen, zoals drempels en duidelijke bebording, en permanente snelheidscontroles (flitspalen) te installeren. Dit is noodzakelijk om de veiligheid van alle weggebruikers te waarborgen.
Ook het bestuur van CBS De Höchte is de snelheidsduivels zat. Hun wens is ter hoogte van de school een zebrapad aan te leggen.
De initiatiefnemers hopen dat veel mensen de petitie ondertekenen, al is het een druppel op een gloeiende plaat. Met enkele honderden handtekeningen kan Vinoth, samen met dorpsgenoten, een statement maken bij de gemeente Stadskanaal.
Woensdag was Vinoth, vader van drie leerlingen van de Höchte, getuige van een ernstig ongeval op de Beumeesweg. Dit deed hem opnieuw beseffen dat het duidelijk is dat er wat moet gebeuren aan de veiligheid op deze weg.
Om de petitie te tekenen klik HIER. Vergeet niet de ondertekening in de mail die u vervolgens krijgt te bevestigen.
Bron/foto’s: Suzanne Besseling en Vinoth