Auto schiet rechtdoor in Veendam

VEENDAM – Gisteravond raakte bij een eenzijdig ongeval op de Spoorhavenweg een personenauto fors beschadigd.
Zondagavond werden de hulpdiensten rond 23.15 uur gealarmeerd voor een ongeval op de Spoorhavenweg. Daar bleek een voertuig in een bocht rechtdoor te zijn geschoten waarna het door een hek vloog en vervolgens enkele tientallen meters verderop nogmaals het hek en enkele betonbanden ramde. Op dat moment brak het rechter voorwiel af en schoot de auto nogmaals tientallen meters door. De wagen kwam op het terrein bij de haven langs de Spoorhavenweg tot stilstand.
In elk geval is één inzittende is door ambulance personeel onderzocht. Het is onbekend of deze persoon is overgebracht naar een ziekenhuis. Zowel het voertuig als het hekwerk liep forse schade op.
Bron: Peter Panneman