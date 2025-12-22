De Zonnebloem brengt Kerststerretjes bij u thuis!

VLAGTWEDDE. ONSTWEDDE, ALTEVEER – Twintig vrijwilligers van De Zonnebloem afdeling Alteveer, Onstwedde en Vlagtwedde hebben 240 adressen een bezoekje gebracht. Daarbij gaven ze een Kerststerretje en een vrolijke Kerstkaart aan de bewoners cadeau.
Ook staan er in Zorghuis Samen (Onstwedde) en in De Bolderborg (Vlagtwedde) prachtige Kerst-bloemstukken, waar alle bewoners en personeel van kunnen genieten.
De kerststerren en bloemstukken konden de vrijwilligers dankzij de medewerking van Wild Rose in Alteveer en Agnes Fleur in Vlagtwedde bezorgen.
Bron en foto’s: Harmien Bruining