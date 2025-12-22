Gemeente Pekela organiseert gratis reanimatietrainingen voor inwoners

PEKELA – In het nieuwe jaar organiseert de gemeente Pekela drie gratis reanimatietrainingen voor beginners. Deze reanimatietrainingen zijn onderdeel van een project vanuit de Regio Deal Oost-Groningen. In dit project werken gemeenten in Oost-Groningen aan een dekkend AED-netwerk. Met de trainingen wil de gemeente inwoners stimuleren om zich aan te melden als burgerhulpverlener bij HartslagNu.
Waarom is dit belangrijk?
Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten heel belangrijk. Door direct te starten met reanimeren en een AED te gebruiken, is de kans groter dat het slachtoffer het overleeft. In Pekela zijn op meerdere locaties AED’s beschikbaar. Maar om een goed dekkend netwerk te realiseren, zijn voldoende burgerhulpverleners nodig. AED’s alleen redden geen levens; daarvoor zijn mensen in de buurt nodig die weten wat ze moeten doen.
Data en locaties van de trainingen
⦁ Maandag 12 januari 2026 – Brandweerkazerne Nieuwe Pekela, Pekelwerk 8
⦁ Donderdag 22 januari 2026 – De Riggel, Noordercolonie 13, Nieuwe Pekela
⦁ Dinsdag 27 januari 2026 – Brandweerkazerne Oude Pekela, Burgemeester Snaterlaan 42
Tijd: van 19.00 tot 22.00 uur
Trainer: Arjan Rondhuis (BeSafe by Rondhuis)
Kosten: gratis deelname
Aantal plaatsen: maximaal 12 deelnemers per training (vol = vol)
Aanmelden
Vooraf aanmelden is verplicht via info@besafebyrondhuis.nl.
Bij aanmelding vragen wij om de volgende gegevens voor het certificaat: voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres en woonplaats.
Met deze training leert u hoe u kunt helpen in een noodsituatie. U vergroot uw kennis en kunt een leven redden in uw eigen buurt. Bent u 18 jaar of ouder en wilt u helpen om Pekela hartveilig te maken? Meld u dan snel aan.
Bron: Gemeente Pekela