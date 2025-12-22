Gemengd badmintondubbel mondt uit in 65 jaar huwelijksgeluk

OUDE PEKELA – Zaterdag vierden Peter Johannes en Klaartje van Riemsdijk hun 65 jarig huwelijksfeest.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw speelde CIOS-student Peter Johannes van Riemsdijk badminton bij de plaatselijke badmintonclub in Haarlem. Tijdens de trainingen zag hij een heel ‘schier wichtje’ dat ook aardig overweg kon met pluimpje en badmintonracket.

Zij – Klaartje Winkler Prins (nazaat van encyclopedieman Anthony en dichter en kunstschilder Jacob Winkler Prins) speelde een paar veldjes verderop. Langzaam maar zeker schoof Peter Johannes stiekem een veldje op zodat hij uiteindelijk met haar kwam te spelen en zij zo een bekwaam gemengd dubbel werden.

Het gemengd badmintondubbel mondde uiteindelijk uit in een 65-jarig huwelijk, dat afgelopen weekend werd gevierd.

Peter Johannes (87) en Klaartje (89) verhuisden na de eeuwwisseling vanuit Brabant naar de Doorsnee in Nieuwe Pekela. Ze zochten de rust en ruimte en hadden daarin een voorbeeld van hun dochter die in Finsterwolde woont.

Peter Johannes begon na het CIOS zijn carrière als sportleraar maar begon al gauw een architectenstudie. Zo bestierde hij 45 haar lang een architectenbureau, dat honderden woningen en gebouwen in binnen- en buitenland ontwierp.

Kunstenares Klaartje schilderde in haar leven honderden aquarellen en dan voornamelijk van natuurgebied de Biesbosch, waar zij uren en uren in doorbracht. Tijdens het huwelijk kregen zij een zoon en een dochter en drie kleinkinderen

Nu wonen zij samen in een aanleunwoning van de Molenhof in Oude Pekela. De gezondheid is soms wat broos maar het liefdesgeluk is er na 65 jaar niet minder om.

Afgelopen zaterdag kwam burgemeester Jaap Kuin langs op het feest met familie kennissen en vrienden bij Moeke Breughel op het Winschoter Oostereinde. Het was een feestelijk gezellige boel met een hapje, een drankje, veel fotomomenten en een liefdevolle dans van Klaartje met haar kleindochter. Een trotse echtgenoot en opa die zag dat het goed was.

Bron: Gemeente Pekela