Hulpdiensten rukken uit naar meerdere ongevallen in de regio

REGIO – Vandaag zijn hulpdiensten uitgerukt voor meerdere ongevallen.
Om iets voor twee uur vannacht is aan de Vennenweg in Meeden een auto met de achterzijde in een sloot beland. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.
Rond half drie vanmiddag is bij de kruising van de Scheemderweg met de Hamrikkerweg in Scheemda een auto op een akker tot stilstand gekomen. Door onbekende oorzaak verloor de bestuurder de macht over het stuur en vloog met zijn auto over twee sloten. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.
Rond kwart voor drie vanmiddag vond op de kruising van de Wilhelminasingel en de Burgemeester Schönfeldplein een aanrijding tussen twee auto’s plaats. Kort na de aanrijding botsten er ook twee andere auto’s tegen elkaar. Een van de bestuurders van de eerste aanrijding is er vandoor gegaan. De politie is naar hem op zoek. Inzittenden van de overige drie auto’s zijn in een ambulance gecontroleerd. Het is niet bekend of vervoer naar een ziekenhuis noodzakelijk was.
Bij de grens in Ter Apel kwamen een Nederlandse en een Duitse personenauto met elkaar in botsing. Beide bestuurders zijn naar een ziekenhuis gebracht.
Bron: RTV Noord