Kerst van verbinding in de Rijtuigenloods van Museumspoorlijn Star

STADSKANAAL – In de sfeervol verlichte Rijtuigenloods De Star vond op vrijdag 19 december een bijzonder kerstdiner plaats voor inwoners van de gemeente Stadskanaal. Inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken of veel voor een ander hebben kunnen betekenen, waren speciaal en persoonlijk uitgenodigd om samen de kerstperiode te beleven. Het werd een avond vol warmte, ontmoeting en echte verbinding.
Bij binnenkomst werden de gasten ontvangen in een magische setting: zacht licht, kerstdecoraties en ronde tafels, terwijl een koor de bezoekers zingend verwelkomde. De geur van een feestelijk diner en de klanken van muziek zorgden direct voor een warme, ontspannen sfeer. Gedurende de avond werd het diner aangevuld met live muziek, wat bijdroeg aan de ultieme kerstsfeer.
Het kerstdiner stond volledig in het teken van samen zijn. Aan de ronde tafels ontstonden nieuwe contacten, werden verhalen gedeeld en was er ruimte voor aandacht en menselijkheid. Voor veel aanwezigen betekende de avond meer dan alleen een diner; het was een moment van erkenning, gezien worden en verbondenheid.
De organisatie kijkt met trots en dankbaarheid terug op een geslaagde avond waarin circa 250 inwoners uit de gemeente Stadskanaal elkaar wisten te vinden. Een kerst van verbinding, precies zoals kerst bedoeld is.
“Dit bijzondere kerstdiner had nooit plaats kunnen vinden zonder de enorme inzet en betrokkenheid van vrijwilligers en samenwerkende organisaties. Dankzij jullie tijd, energie, creativiteit en warme harten is deze avond uitgegroeid tot een onvergetelijke ervaring voor alle aanwezige inwoners. Van de voorbereidingen tot de aankleding, van het koken en serveren tot het persoonlijke ontvangst aan de deur: ieder detail klopte. De ronde tafels vormden het hart van de avond en nodigden uit tot gesprek, ontmoeting en verbinding. Jullie hebben niet alleen een diner verzorgd, maar vooral een gevoel van welkom gecreëerd.
Ook dank aan de organisaties die dit initiatief hebben ondersteund en mogelijk hebben gemaakt. Samen laten jullie zien wat er ontstaat wanneer mensen de handen ineenslaan voor een ander. Namens alle gasten: dank jullie wel. Jullie inzet maakte deze kerst magisch”, meldt Welstad in een persbericht.
Bron en foto’s: Welstad