DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
De politie zoekt getuigen van een aanrijding die vrijdag om 15.30 uur plaatsvond. Op de kruising van de Kirchstraße met de Werftstraße botste een zwarte Mercedes eerst tegen een lantaarnpaal en vervolgens tegen een tegemoetkomende auto. De bestuurder is er in zijn Mercedes vandoor gegaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie van Meppen verzoekt getuigen contact op te nemen via 05931 / 9490.
Gisteren is tussen 16.40 en 18.00 uur op de camping aan de Kirchstraße in Haren bij minstens vijf caravans ingebroken. De dader brak een raam of een deur open om binnen te komen. Vervolgens werden de caravans doorzocht. Het is nog niet duidelijk wat er is gestolen. De politie van Haren verzoekt getuigen contact op te nemen via 05932/72100.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland