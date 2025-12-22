Route Lichtjestocht STToertochten

VLAGTWEDDE – Vanavond start om 18.30 uur in Vlagtwedde de Lichtjestocht van STToertochten. Dit is de route:
Start Maandag 22/12/25 18:30: Vlagtwedde
Wensenkampenweg
Schoolstraat
Wilhelminastraat
Oostersingel
Boerhoorn
Irenestraat
Rondje Bolderborg
Marijkestraat
Beatrixstraat
Irenestraat
Oostersingel
Kerkstraat
Schoolstraat
Wilmerskamp
Badweg
Schoolstraat
Veele Wedderstraat
Wedde Hoofdweg
Middenweg
Schoolstraat
Kerkstraat
Markeweg
Markedwarsweg
Wedderhofte
Markeweg
Oostersingel
Lageweg
Vriescheloo Wedderweg
Industrieweg.
Eindpunt
Bron: Jan Frikken