Sluiting woning in Stadskanaal vanwege overtreding Opiumwet

STADSKANAAL – Op vrijdag 19 december is op last van de burgemeester aan de Koninginnelaan in gemeente Stadskanaal een woning gesloten. De sluiting vond plaats op grond van een overtreding van de Opiumwet in samenhang met het gemeentelijk drugsbeleid en is van kracht voor de duur van 6 maanden.
In de woning is een grote handelshoeveelheid harddrugs gevonden en verschillende goederen die worden gebruikt voor de handel in drugs. Daarnaast was de woning een plek waar verschillende drugsgerelateerde activiteiten plaats hebben gevonden.
Bron: Gemeente Stadskanaal