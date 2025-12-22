VEENDAM – Donderdag 8 januari staat The Story of Simon & Garfunkel in theater vanBeresteyn. In dit sfeervolle theaterconcert nemen zanger en gitarist Erwin Nyhoff en zanger Niels van der Gulik het publiek mee langs de tijdloze hits én minder bekende parels van een van de meest invloedrijke duo’s uit de popgeschiedenis.
Bijna iedereen kent de muziek van Simon & Garfunkel. Klassiekers als Mrs. Robinson en The Sound of Silence worden afgewisseld met verrassende, minder bekende liedjes. Tussen de nummers door vertellen Nyhoff en Van der Gulik het fascinerende en soms turbulente verhaal van Paul Simon en Art Garfunkel: twee supergetalenteerde jongens uit New York die in de jaren zestig uitgroeiden tot een van de succesvolste duo’s aller tijden.
De fenomenale tweestemmigheid, zo kenmerkend voor Simon & Garfunkel, staat centraal in dit feelgoodconcert.
Datum: Donderdag 8 januari 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn