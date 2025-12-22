Video Moonlightshopping in Winschoten

WINSCHOTEN – Tijdens Moonlight Shopping veranderde de binnenstad van Winschoten vrijdag in een sfeervolle lichtzee. Bezoekers genoten tussen 16.00 en 21.00 uur van verlichting, straattheater, muziek en een gezellige braderie.
Grote blikvanger was de lichtjesparade Lights up by Night van Circo di Strada, die meerdere keren door het centrum trok. Met duizenden lichtjes, steltlopers en jongleurs zorgde de parade voor veel bekijks.
Volgens centrumcoördinator Pascal Meinders draaide de avond om beleving. “Mensen komen niet alleen om te winkelen, maar vooral om samen te genieten van de sfeer in de binnenstad,” zegt hij.
Ook de Sint-Vituskerk was tijdens Moonlight Shopping open voor publiek en sfeervol verlicht met lampjes. “Het is mooi om te zien dat mensen even binnenlopen en de kerk op een andere manier beleven,” vertelt voorzitter Harry Steentjes.
De organisatie kijkt terug op een geslaagde avond.
Malou Vos
Foto’s: Kyan Daniëls