Video Moonlightshopping in Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 22 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AL WAT KOUDER | KOUDE KERST

Winters is het vandaag nog niet maar is het met 6 graden al wat kouder dan gisteren. En er staat ook windkracht 3 tot 4 uit het oosten tot zuidoosten en er is meestal veel bewolking.

Vanavond en vannacht blijft de bewolking overheersen met maar enkele opklaringen. De temperatuur daalt langzaam tot ca. 0 graden. En morgen wordt het ook maar een graad of 4. Aanvankelijk is er nog veel bewolking, maar in de middag komen er zonnige perioden. Er komt morgen windkracht 5 te staan uit het oosten en dat maakt het een koude dinsdag.

Woensdagnacht het ook licht vriezen en met die oostenwind voelt het woensdagochtend dan ook koud aan. Overdag wordt het +2 met veel zon maar ook een stevige wind. De kerstdagen zijn daarna ook echt winters zonder sneeuw, maar met temperaturen ’s nachts van -3 tot -6 en ’s middags van 0 tot -2. Volgend weekend is het iets minder koud met een regen- of sneeuwbui, en lokaal gladheid op de weg.