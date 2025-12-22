WinterWelVaart weer groots succes

GRONINGEN – Museum aan de A organiseerde de achttiende editie van het meest fotogenieke evenement van de stad Groningen: WinterWelVaart. Achttien sfeervol verlichte historische schepen vormden aan de Hoge, Lage en Kleine der A en de Pottebakkersrijge het sprookjesachtige decor voor het gezelligste winterevenement in de stad. “WinterWelVaart gaat voor ons om de kleine, mooie momenten. Het is voor ons een succes als bezoekers, schippers, kunstenaars genieten van leuke ontmoetingen en verrassende en intieme optredens op de schepen. Van zomaar een kunstatelier inlopen en een praatje maken met een onbekende op het dek van een oud schip. En natuurlijk van de mooie schepen en lampjes en de gezelligheid langs de kades. Dat is dubbel en dwars gelukt,” aldus projectleider Karlijn Donders. Vanmorgen varen de schepen in konvooi terug naar hun thuishaven.

Klik HIER voor onze reportage



Naast de schepen waren er ook optredens bij Museumcafé Het Pomphuis, Dorothy’s Drag Bar, Pakhuis Libau, het A-Theater en de Akerk. Er was voor ieder wat wils: muziek, verhalen, poëzie, pubquizzen, theatervoorstellingen, proeverijen, historische films, dragqueen shows, creatieve workshops en flitslezingen. Het heel diverse programma is samengesteld door de programmeurs van WinterWelVaart, samen met partners als Usva, Prins Claus Conservatorium, Noordstaat, Vrijdag in de Buurt, bij Vrijdag, Drentsch Peil en Stichting Pittig Gekruid. Groningers van verschillende generaties en achtergronden brachten op hun eigen manier een Ode aan Groningen. Het Nagham Nieuwkomerskoor sloot het festival op zondag af kleine optredens aan boord en met een indrukwekkende show voor Museumcafé Het Pomphuis op het dek van de Nicolaas Mulerius.



Nieuw

Alle historische schepen lagen weer in het vertrouwde achtje aan de Hoge en Lage en Kleine der A en aan de Pottebakkersrijge. De noodbrug, de vervanger van de Vissersbrug, is met een foto uit de Groninger Archieven omgetoverd tot een negentiende-eeuws plaatje. Ook op allerlei andere plekken op het festivalterrein zag je op doeken grote historische foto’s van de welbekende kades, pakhuizen en schepen langs de A. Nieuw waren ook het buitenpodium in de Akerkstraat, een samenwerking van Klein Soestdijk en het A-Theater, en het Pakhuis Libau. Daar waren historische films over Groningen, van de Groninger Archieven, te zien. Daarnaast deden er ruim 50 kunstenaars mee aan de WinterWelVaart kunstroute. De WinterWelVaart/Wintergoudmarkt was dit jaar de grootste van Noord-Nederland met maar liefst 175 kramen.



Organisatie

WinterWelVaart wordt georganiseerd door een klein maar enthousiast team van Museum aan de A. Aan het evenement werkt een grote groep vrijwilligers mee, onder meer buren uit het A-Kwartier en bewoners van het COA Ter Apel. Vorige week was een deel van de historische schepen al te bewonderen tijdens WinterWelVaart bij de Historische Werf Wolthuis in Sappemeer én in de binnenhaven van Zoutkamp.

WinterWelVaart werkte voor het tweede jaar samen met Wintergoud: de overkoepelende winterprogrammering van Groningen. Wintergoud laat je met andere ogen kijken naar Groningen, om te verbinden, (her) ontdekken, vieren en herdenken met elkaar. Juist tijdens de donkerste weken van het jaar.



WinterWelVaart wordt georganiseerd door Museum aan de A en wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Groningen, provincie Groningen, gemeente Midden Groningen, Ondernemersvereniging Het Hogeland, Groningen City Club, het Mondriaanfonds en de Emmaplein Foundation en sponsoren.

Bron: Museum aan de A

Foto’s: Daniek Snijder