Appartementen Stadskanaal ontruimd na meting koolmonoxide

STADSKANAAL – Vanmorgen zijn meerdere appartementen van een flatgebouw aan de Europalaan in Stadskanaal ontruimd nadat er koolmonoxide was gemeten.
Brandweer Stadskanaal werd om acht uur vanmorgen gealarmeerd omdat in een appartement van het flatgebouw ’t Kofschip aan de Europalaan koolmonoxide was gemeten. Omdat het gas ook in andere appartementen op verschillende verdiepingen werd gemeten, werden bewoners geëvacueerd. Naar verluidt werd het gas door een centraal ventilatiesysteem verspreid.
Voor zover bekend raakte niemand gewond.
Foto: 112stadskanaal